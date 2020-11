ANNO 2020. Ex-politica Fatima Bali (54): “Ik volgde de voorbije jaren 29 cursussen in avondles”

Het leven van voormalig politica Fatima Bali speelt zich al meer dan vijftig jaar af in en rond de Turnhoutsebaan in Borgerhout. In het voorjaar van 2017 verloor ze haar partner, Harry Schram, één van de allereerste gemeenteraadsleden van Agalev in Antwerpen. Zijn dood sloeg de bodem onder haar bestaan weg. Maar na drie jaar spartelen krabbelt ze stukje bij beetje weer recht. "Ik sta klaar om naar de pluktuin in Wommelgem te vertrekken. In coronatijden is dat zo'n beetje mijn persoonlijk pretpark. Vandaag ga ik krulpeterselie, platte peterselie en sjalotjes halen."