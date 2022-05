Annelies Verlinden: "Probleem van CD&V is fundamenteler dan de voorzitter”

Het probleem van CD&V is veel fundamenteler dan de voorzitter. Dat zegt CD&V-minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden na de slechte resultaten van de partij in een nieuwe peiling, waarna voorzitter Joachim Coens besliste om ermee te stoppen. "Wij duwen onze standpunten wel degelijk door, alleen moeten we dat beter vertellen in ons bredere verhaal", aldus Verlinden zondag in de Zevende Dag.

In een nieuwe peiling in opdracht van VRT en De Standaard wordt CD&V de kleinste partij van Vlaanderen. Met 8,7 procent, 6,7 procentpunt minder dan het resultaat bij de Vlaamse verkiezingen van 2019, is de partij zelfs iets kleiner dan PVDA. CD&V-voorzitter Joachim Coens besliste daarop vrijdagavond om vervroegd op te stappen en riep de partijraad op om een vervroegde voorzittersverkiezing uit te schrijven.

"Joachim heeft zich heel moedig opgesteld. Hij heeft gedacht en gehandeld in het belang van de partij en verantwoordelijkheid getoond", zegt minister Verlinden zondag. Die wijst erop dat het probleem van de partij fundamenteler is dan de persoon van de voorzitter. Ze vergelijkt het met een voetbalploeg. "Er wordt gekeken naar de resultaten van de ploeg, maar wie wordt er als eerste aangesproken, dat is de coach. En het is ook precies die rol die Joachim heeft opgenomen."

Volgens Verlinden moet CD&V "dit momentum aangrijpen om een gezamenlijk antwoord te vinden". "Het is belangrijk dat we ons realiseren op basis van de peiling dat we nog veel meer moeite moeten doen om ons verhaal te vertellen aan mensen. Wij zijn eerder doeners dan roepers. (...) We slagen er niet in om dat verhaal waarin wij geloven, en dat ons elke dag drijft om aan politiek te doen, aan mensen te vertellen."

"Wij duwen onze standpunten wel degelijk door", zegt minister Verlinden. "Alleen vertellen we dat niet in een breder verhaal. We moeten de mensen de boodschap geven dat hun zorgen gehoord worden."

Quote We geloven in samenwer­king, we kiezen voor cohesie en coherentie in het midden. Wij geloven in wat mensen kunnen en dat elke mens telt. CD&V-minister Annelies Verlinden

Dat CD&V-verhaal is er volgens minister Verlinden één van samenwerking. "Er is veel meer dat ons verbindt dan ons scheidt. We geloven in samenwerking, we kiezen voor cohesie en coherentie in het midden. Wij geloven in wat mensen kunnen en dat elke mens telt."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi kondigde zaterdag aan dat hij Joachim Coens wil opvolgen als voorzitter van zijn partij. Verlinden is positief. "Hij is een scherpe communicator. Het zou wellicht makkelijker zijn om te blijven zitten als staatssecretaris maar hij heeft het lef om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. De leden zullen beslissen."