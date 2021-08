Annelies Verlinden over ravage in Pepinster: "Nog lange weg te gaan"

België wil morgen 400 mensen evacueren, maar onduide­lijk­heid overheerst: “Nog altijd niks gehoord van ambassade”

21:29 “Ik wil dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn, zodat we geen mensen meenemen waarvan het niet de bedoeling is dat ze naar ons land komen.” Dat zegt premier Alexander De Croo (Open Vld) over de Belgische evacuatiemissie in Afghanistan. Vrijdag is D-Day. Maar voor de minstens 580 mensen die ons land wil ontzetten, heerst nog veel onzekerheid. “Hoe weten we zelfs dat we op de lijst staan?”