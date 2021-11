Annelies Verlinden: “Mogelijk komende dagen nieuwe maatregelen, Overlegcomité zit misschien morgen al samen”

De gezondheidssector trekt aan de alarmbel, nu de besmettingscijfers recordhoogten bereiken. "Ik denk dat we zeer goed gevolg moeten geven aan die boodschap", zei Verlinden. "Als het nodig is om te handelen, moeten we dat ook doen. We hebben altijd gezegd dat we snel kunnen schakelen als het nodig is, en als de cijfers zich nu zo aandienen dat actie nodig is, moeten we ook beslissingen nemen."