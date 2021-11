Annelies Verlinden: “Mogelijk komende dagen al nieuwe maatregelen”, Petra De Sutter hint naar volledige verplichting van telewerk

Mogelijk worden er de komende dagen al nieuwe verstrengingen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Ze sluit niet uit dat het Overlegcomité zelfs morgen al samenkomt. Een van de (strengere) maatregelen die dan mogelijk op tafel liggen, is volgens vicepremier Petra De Sutter (Groen) het volledig verplichten van telewerk.

De gezondheidssector trekt aan de alarmbel, nu de besmettingscijfers recordhoogten bereiken. "Ik denk dat we zeer goed gevolg moeten geven aan die boodschap", zei Verlinden. "Als het nodig is om te handelen, moeten we dat ook doen. We hebben altijd gezegd dat we snel kunnen schakelen als het nodig is, en als de cijfers zich nu zo aandienen dat actie nodig is, moeten we ook beslissingen nemen."

Verlinden denkt in het bijzonder aan sectoren waar veel mensen samenkomen en het moeilijk is om afstand te houden, zoals het nachtleven en massa-evenementen. "Er zijn sectoren, ik noem de dancings en de discotheken, die nu geconfronteerd worden met moeilijke maatregelen. We helpen hen niet door te lang onduidelijkheid te laten bestaan. Wat mij betreft, zijn dat dingen die besproken moeten worden."

Donderdag wordt er nog volop overlegd binnen de regering om een eventueel Overlegcomité voor te bereiden, liet de minister verstaan. "Ik kan u verzekeren dat wij samen met de premier bekijken wanneer we weer samen moeten zitten en ik denk dat dat veel vroeger zal zijn dan wat we initieel voorzien hadden.” Vicepremier De Sutter is dezelfde mening gediend: “Namiddag is er nog een debat in de Kamer. Dan zal de premier wellicht beslissen om de kern en het Overlegcomité vervroegd te doen samenkomen. Iedereen is vragende partij omdat de cijfers heel erg snel de verkeerde kant opgaan. Dan moet je bijsturen.”

Telewerk

Volgens De Sutter is het volledig verplichten van telewerken een van de eerste maatregelen die besproken zullen worden tijdens het volgende Overlegcomité. “De contacten zullen beperkt moeten worden want dat doet het virus circuleren. Er zijn heel veel manieren om dat te doen maar niemand wil een nieuwe lockdown of het sociale leven van mensen aan banden leggen.” Als men de mogelijke maatregelen die nog resten in acht neemt, is het strenger omgaan met telewerken volgens De Sutter een logische stap: “Ik denk dat we daar verder moeten gaan en dat volledig moeten verplichten”.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.



Ook de provinciegouverneurs vroegen al om vervroegd Overlegcomité:

Lees ook: