Inmiddels is basketbalster Ann Wauters (40) al geruime tijd aan de beterhand, maar ze heeft er geen gemakkelijke periode opzitten. Tijdens de eerste lockdown raakte ze besmet met het coronavirus, en was ze zelfs buiten adem als ze de trap beklom. “Ook mentaal had ik geen fut meer. Toen in de omgeving bekend raakte dat ik het virus had, liepen sommige mensen in een boog om me heen. Dat kwam toch even binnen, ja.”