Ann Schoubs wordt nieuwe baas van De Lijn

Steeds meer studenten ouder dan 25 jaar in Vlaamse hogescho­len

De jaarlijkse oktobertelling van de Vlaamse hogescholen toont aan dat het aantal ingeschreven hogeschoolstudenten in 2020 opnieuw gestegen is, ondanks de moeizame start onder de coronamaatregelen. Opvallend is dat het aantal studenten ouder dan 25 jaar dit jaar toenam, terwijl er een significante daling is van de generatiestudenten die zich voor het eerst inschrijven.