Ann en Bert verhuisden van Nieuwerkerken naar Nieuwpoort: “Opnieuw dat verliefde gevoel van twintig jaar geleden, dankzij de zee”

Tegen 2026 willen longartsen screening naar longkanker bij Vlaamse bevolking: “Vroegtij­dig opsporen zorgt voor kwart minder sterfgeval­len”

In Nederland loopt de komende maanden een onderzoek bij (ex-)rokers om longkanker vroegtijdig op te sporen. Ook in Vlaanderen willen longartsen een screening invoeren bij hoogrisicopatiënten, zoals nu al voor borstkanker en darmkanker gebeurt. De Vlaamse Werkgroep Longkankerscreening hoopt tegen 2026 een dossier in te dienen bij de Vlaamse overheid. “Patiënten bij wie longkanker vroeg ontdekt wordt, hebben een hogere levensverwachting.”

