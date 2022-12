Ann (53) verloor haar zoon Bas (11) na een mislukte harttransplantatie, maar haar inspanningen redden sindsdien honderden levens. “Orgaandonatie is troost geworden voor wie achterblijft”

Haar zoontje Bas (11) overleed in 2016, ondanks een nieuw hartje. Dat was voor Ann Baptist (53) de start van een persoonlijke queeste: orgaandonatie bespreekbaar maken. Als deze week Arno (13) vertelt over de plotse dood van zijn vader Nico (47) en dat hij er troost in vindt dat zijn organen toch nog zeven andere mensen konden helpen, dat weet Ann dat haar inspanningen niet voor niks zijn geweest. “De dood is niet noodzakelijk zinloos: je kan het leven van anderen redden met jouw organen. Dat zorgt voor gemoedsrust.”