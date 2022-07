Anita (62) bleef haar hele leven bij haar ouders wonen:

“Ik heb nooit een man bemind, maar dat is oké, ik mis dat niet”

Als je altijd maar zorgt voor een ander, dreig je soms het allerbelangrijkste te vergeten: jezelf. Anita zorgde eerst voor haar moeder, dan voor haar vader en toen die twee jaar geleden stierf aan corona had het leven haar ingehaald: ze was zestig, single en was nooit weggeraakt uit het ouderlijk huis. “Nog één keer zijn we bij mijn vader op bezoek mogen komen. Met maskers, handschoenen en beschermend pak stonden we naast z’n bed: dat was geen doen.”