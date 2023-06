Anita (61) verliest op drie weken tijd haar man en hun enige kind: “Laatste wens van mijn dochter was een uitvaart samen met haar papa”

‘Kra­kersmaf­fia' nam huis van Marc (60) over in Spanje: "Ze zeiden dat ze voor 2.000 euro de huissleu­tels hadden gekocht”

“Bewijs maar eens dat jij de eigenaar bent”, beten de krakers Marc Lapere (60) toe toen hij verbouwereerd voor zijn Spaanse huis stond en vaststelde dat er mensen in woonden. De West-Vlaming, die zeventien jaar aan de Costa Brava woonde, is al de derde in een week die bij HLN getuigt hoe hij slachtoffer werd van okupas, een ware plaag in Spanje. Dit is zijn hallucinante verhaal.