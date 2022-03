Angstpsycholoog en econoom duiden onze peiling: “Dit sloopt iedereen. Maar er is één troost: solidariteit”

Angst regeert het land? Volgens een peiling van deze krant en VTM NIEUWS is er wat van aan. 7 op de 10 zeggen dat de oorlog in Oekraïne hen angstig maakt, 4 op de 10 voelen zich niet veilig, 6 op de 10 zijn bang dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. “We zitten in een onvoorspelbare en oncontroleerbare situatie. Die twee elementen slopen ons.” Het is moeilijk om iedereen gerust te stellen. Al is er één constante, en magere troost: “Solidariteit.”