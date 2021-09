Angelo (22), de jongen met de zwemband die door het water werd opgeslokt: "Het maakte me zo kwaad dat mensen hem idioot noemden”

Het toeval maakt onthutsende sprongen voor Gérard Heuer (61). De nacht nadat zijn zoon verdronk, is zijn eerste kleinkind geboren. We spreken hem goed anderhalve maand later. “Ik voel me zeer bezwaard. Ik vind het zo erg voor mijn oudste zoon Dino, dat ik nog niet in staat ben meer vreugde op te brengen over de geboorte van zijn dochtertje. Ik ben nog te zeer hiermee bezig.” Gérard duidt op een foto van Angelo. Een brede jongensglimlach boven een shirt in zwart-wit. In een buisje onderaan het kader, een beetje van zijn as. Gérard heeft hem net met fluwelen vingers uit een kartonnen doosje en een wikkel bubbeltjesplastic gehaald. Op het dressoir zetten is nog een stap te ver. “En Ava, zo heet mijn eerste kleinkind... Ze heeft geen nog idéé. Gelukkig.”