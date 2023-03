Andy Peelman: “Ik ga niet meer terug naar de politie. Dat is het afvoerputje van de maatschappij”

Knokke-Heist Apparte­ment onbewoon­baar na hevige brand: dertigtal bewoners uit gebouw geëvacu­eerd

Een appartement in de Krommedijk in Heist-aan-zee is onbewoonbaar na een uitslaande brand. Zo’n dertig bewoners van de omliggende flats moesten hun woning even verlaten. De brand sloeg al uit de ramen toen de brandweer arriveerde. “Maar er vielen geen gewonden”, klinkt het bij de brandweerofficier.