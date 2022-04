Andres (28) sterft bij ongeval met reisbus op E19, vriendin Ana (26) raakt zwaar gewond: “Het was een plezier je te mogen kennen”

De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk, maar wellicht was de chauffeur (35) onder invloed van drugs. Hij legde een positieve speekseltest af. “Indien dit bevestigd wordt, is dit volstrekt onaanvaardbaar. Onze chauffeurs worden volgens strenge procedures geselecteerd. (...) We zullen de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zo’n tragedie nooit meer kan gebeuren”, reageert BlablaCar in een schriftelijk statement.