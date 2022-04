Andres (28) sterft bij ongeval met reisbus op E19, moeder reageert: "Hij dronk of rookte niet en dan is er een man die gedrogeerd met een bus rijdt en hem vermoordt”

“Het was de vriendin van mijn zoon die me in blinde paniek belde. Ze schreeuwde dat ze vol bloed hingen en dat ze niet wisten wat er gebeurde toen de bus crashte”, vertelt Elizabeth. “Ze zei dat mijn zoon bewusteloos was toen de hulpdiensten aankwamen. “ Pas uren later hoort ze van de politie dat Andres overleden is. Dat de chauffeur (35) vermoedelijk onder invloed was van drugs, maakt het allemaal nog moeilijker. “Mijn zoon rookte niet, dronk niet. En dan is er een man die gedrogeerd met een bus rijdt en hem vermoordt. Dat is wat mij het meest pijn doet”, zegt Elizabeth aan VTM NIEUWS.