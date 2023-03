Andreo Carollo (51) schuldig aan uitgelokte doodslag op Massimo De Luca in Maasmechelen

Na commotie rond vakbonds­man Marc Leemans: amper 1,8 procent SWT'ers kreeg vorig jaar sollicita­tie­op­dracht, blijkt uit cijfers

Van de 6.356 mensen in Vlaanderen die in januari 2022 in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zaten, hebben er maar 116 (of omgerekend 1,8 procent) een of meer sollicitatieopdrachten gekregen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) donderdag heeft gegeven in antwoord op vragen van Tom Ongena (Open Vld), Axel Ronse (N-VA) en Chris Janssens (Vlaams Belang). Die cijfers moeten veel beter, erkent de CD&V-minister. Hij eist van VDAB een "meer aanklampende aanpak".