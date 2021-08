André Van Sinay (77), de bejaarde boer die zijn vrouw vermoordde: “Ik vroeg haar een sigaar en trok een touw rond haar nek”

IN KAART. Al zestien maanden oversterf­te in Europese Unie, maar grote verschil­len tussen lidstaten

13 augustus Er sterven in de Europese Unie nog altijd meer mensen dan je zou verwachten op basis van het aantal overlijdens in de jaren voor corona. In juni was dat al voor de zestiende maand op rij het geval, zo blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat. In België is er wel zo goed als geen oversterfte meer.