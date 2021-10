André (38) en Nathalie (35) aan het graf van dochter Loes (7), het meisje van de eenhoorns: “We komen hier nog een beetje zorgen voor haar”

In de aanloop naar Allerheiligen trekt reporter Annick Grobben elke dag naar het kerkhof, om er met mensen aan het graf van een geliefde te praten over rouw en verlies, en over wat er echt toe doet in het leven. Vandaag: Nathalie Joossens en André de Laat, de ouders van Loes de Laat, het 7-jarige meisje dat in februari van dit jaar in Schoten met haar fietsje verongelukte.