Andermaal recordweek toegediende vaccins op komst met bijna 670.000 prikken in Vlaanderen

België vaccineert nu dubbel zo snel als Verenigde Staten: halen we Amerikanen over enkele weken in?

3 juni Terwijl het vaccinatietempo in de Verenigde Staten dag na dag terugloopt, stijgt het bij ons net naar recordhoogtes. Over enkele weken halen we zo waarschijnlijk de Amerikanen, maar ook de Israëliërs en mogelijk zelfs de Britten in.