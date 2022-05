Anderhalf jaar na lancering heb je nog steeds forse dosis geluk nodig om een Sony PlayStation 5 op de kop te tikken

Het is ondertussen ruim anderhalf jaar geleden dat Sony de PlayStation 5-gameconsole lanceerde op de Europese markt. Hoewel er dus al veel tijd verstreken is, blijft het moeilijk om er eentje te kopen. HLN sprak erover met Game Mania, Coolblue, Bol.com, Fun, Dreamland en MediaMarkt. De conclusie: er is momenteel geen voorraad, de consoles vliegen de deur uit van zodra ze geleverd zijn en Sony communiceert gebrekkig met de winkelketens.

De PlayStation 5 is zo moeilijk te pakken te krijgen dat je zou gaan denken dat winkels geen consoles geleverd krijgen. Dat is echter het probleem niet. “We worden regelmatig aangeleverd, maar het is wel een feit dat de geleverde aantallen niet voldoen om de grote vraag te kunnen beantwoorden”, vertelt Silja Decock van Dreamland aan onze redactie. Dat probleem stelt zich ook bij Game Mania, MediaMarkt en Fun.

Niet alleen zijn er te weinig consoles per levering. De handelaars worden ook slechts héél erg kort op voorhand gewaarschuwd wanneer er PlayStation 5-toestellen onderweg zijn. Kris Lenaerts, de CEO van Game Mania, spreekt van twee à drie dagen en dat is dan nog ruim. “Wij worden niet verwittigd door Sony over nieuwe leveringen”, zegt woordvoerder Jannick De Saedeleer van MediaMarkt. “Ze zijn even schaars met levering als met informatie”, vat de woordvoerster van Fun het samen.

Als er dan een partij PlayStation 5-consoles in een winkel wordt geleverd, vliegen ze bij de verschillende ketens die HLN sprak ook zowat meteen de deur uit. “Op enkele dagen tijd zijn ze alweer uitverkocht”, zegt Silja Decock van Dreamland. Bij Fun “geraken de consoles heel vaak zelfs niet tot in de rekken”, zegt Desmaele. Zo snel geraakt de PlayStation 5 dus verkocht aan een klant die toevallig of niet in de winkel staat. Je moet geluk hebben.

Bij Game Mania is de situatie nog extremer. “We hebben situaties dat klanten foto’s nemen wanneer de levering van PlayStation 5-consoles door de winkel naar de stockruimte worden gebracht. Die komen terecht in bijvoorbeeld WhatsApp- en Telegram-kanalen. Dat is echt ongezien”, vertelt Lenaerts.

De kleine leveringen en gebrekkige communicatie vanuit Sony zorgen voor frustraties bij de winkelketens. “We vermoeden dat PlayStation schaarste aan het creëren is”, beweert iemand die voor zo’n keten werkt, maar niet bij naam genoemd wil worden. Dat is onwaarschijnlijk, aangezien gamingbedrijven over het algemeen vooral geld verdienen aan de verkoop van de games. Minder consoles verkopen, zou dus betekenen dat Sony in haar eigen vel snijdt. Maar dat het idee leeft bij die winkelketen is sprekend.

Verwacht bovendien niet snel verbeteringen. “We verwachten niet dat er de komende 6 maanden verandering in komt”, klinkt het bij Dreamland. “Bij PlayStation beweren ze dat de problemen nog een aantal jaren kunnen aanslepen”, aldus de woordvoerder van Fun.

Bij verschillende winkelketens is men bovendien afgestapt van reservatiesystemen, omdat het onmogelijk in te schatten is wanneer klanten hun exemplaar kunnen krijgen. Game Mania, dat voor lancering toeliet te reserveren, had zo negen maanden nodig om die oorspronkelijke lijst volledig af te werken. Bij Coolblue werkt men nog steeds met een lotingsysteem. “Uit alle inschrijvingen kiezen wij willekeurig wie de PlayStation 5 mag bestellen”, laat de webwinkel weten aan onze redactie. Op Bol.com is de PlayStation 5 volledig uit voorraad, leert een blik op de website. Daar wil men er ook verder niet over communiceren, laat Tamara Vlootman weten aan onze redactie.

Ook PlayStation zelf is karig met commentaar. Natchai Stappers laat aan HLN weten dat Sony geen commentaar geeft over de lokale situatie. Het gamingbedrijf verwijst naar de PDF-presentatie van vorige week over financiële resultaten. Sony verwacht dat vanaf het derde levensjaar de verkoop van de PlayStation 5 ongeveer even groot zal zijn als tijdens het derde levensjaar van voorganger PlayStation 4.