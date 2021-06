Ander werkritme door thuiswerken voor 2 op de 3 Vlamingen

Vlamingen mogen voortaan zonder test of coronacer­ti­fi­caat naar Spanje reizen

29 juni Vlamingen mogen zonder coronatest of coronacertificaat naar Spanje reizen. Het reisadvies voor het populaire vakantieland is vanmorgen in die zin aangepast op de website van Buitenlandse Zaken. Wie vanuit Brussel of Wallonië naar Spanje reist moet wél nog een recente coronatest voorleggen of certificaten van vaccinatie of immuniteit kunnen verstrekken.