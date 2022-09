ANALYSE: “Zonder draagvlak wordt besturen nog lastiger en raakt de malaise moeilijker opgelost”

Mogen ook leken voortaan insuline inspuiten? Nieuw wetsvoor­stel moet jongeren met diabetes helpen

In Vlaanderen leiden zo'n 50.000 jongeren aan diabetes type 1. In crisissituaties hebben zij nood aan een insulinespuit, maar die mag lang niet iedereen toedienen. Volgens de wet mogen enkel dokters of verpleegkundigen ‘de huid doorprikken’. Nemen leerkrachten, kinderverzorgers of leiders bij jeugdbeweging de taak toch op zich, dan riskeren zij in theorie vervolging.

16 september