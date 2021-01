ANALYSE. Zijn onze dijken ondertussen sterk genoeg om een derde golf te voorkomen?

DIJK 1: TESTEN

“Qua capaciteit bij Europese top, maar beleid rond sneltesten is flop”

De belangrijkste verdediging tegen de verspreiding van het coronavirus is een robuust testbeleid. Op dat vlak staan we er in België vandaag beter voor dan ooit. Vooral de testcapaciteit ligt erg hoog en lijkt deze keer ook echt volledig beschikbaar. Dat was ooit anders. Herinner u hoe de regering-Wilmès afgelopen zomer aankondigde dat ons land in de herfst probleemloos 90.000 testen per dag zou kunnen afwerken. Een nieuwe federaal testplatform met acht superlabo’s aan de universiteiten zou onze capaciteit naar ongekende hoogtes stuwen, maar finaal kwam daar in oktober niks van in huis. De overheid gaf niet thuis en de private labo’s moesten op eigen houtje het gat dichtrijden. Die kwamen na een tijdje in de problemen, waardoor midden oktober de hele teststrategie als een kaartenhuisje in elkaar stortte. Dat zou vandaag niet meer mogen gebeuren.