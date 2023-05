ANALYSE. Wat is er aan de hand bij Groen? Boegbeeld na boegbeeld vertrekt uit nationale politiek

Overheid houdt informatie onterecht geheim voor burgers

Federale, Vlaamse en lokale overheden weigeren regelmatig om bestuursdocumenten die in de regel openbaar zijn, aan burgers of bedrijven vrij te geven. Dat melden ‘De Tijd’ en ‘Apache’, na een onderzoek samen met ‘Le Monde’, ‘Follow The Money’ en ‘Die Welt’. Toezichthouders geven klagers in de grote meerderheid van de gevallen gelijk wanneer die zich niet bij een beslissing van een overheid neerleggen.