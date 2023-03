ANALYSE. Wat er écht speelt in de bikkelharde strijd tussen Delhaize en vakbonden

Moslim en holebi: Mohammed (22), Hind (29) en Abdellah (29) getuigen. “Ik moest in therapie en brouwsels drinken om van mijn homoseksua­li­teit te ‘genezen’”

Geen Queer Iftar op 31 maart in De Roma, omdat de veiligheid van de holebideelnemers niet kan gegarandeerd worden. Het incident illustreert dat het voor moslims heel moeilijk is om voor hun geaardheid uit te komen en hun seksualiteit te beleven. Mohammed (22), Hind (29) en Abdellah (29) getuigen elk over hun eigen parcours. “De imam wist wat er aan de hand was: de duivel was in mij gevaren en daardoor had ik homoseksuele gevoelens ontwikkeld”, vertelt Mohammed.