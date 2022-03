ANALYSE. Waarom Wouter Beke ‘als gewond politiek dier’ toch niet wil wijken

ONZE OPINIE. Mogen we ook wat moe worden van dit politieke spel op een moment dat er grote angst is bij veel burgers?

Beleidsmakers maken hun borst maar beter nat. De vluchtelingencrisis die in 2015 al een tour de force vergde, verbleekt bij wat de vluchtelingenstroom in 2022 kan betekenen. De grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, zo kondigen de Verenigde Naties aan. Het zal wegen op ons sociale systeem. Oekraïners krijgen sowieso verblijfspapieren en dus ook toegang tot de sociale zekerheid. Op hetzelfde moment zal de bevolking heel wat gevolgen voelen van die oorlog in Oekraïne. Aan de pomp, op hun stroomfactuur, in de winkelkar.

10 maart