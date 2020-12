ANALYSE. Waarom slechtste leerling van de klas plots heel goeie punten krijgt: uw inspanning wordt beloond

Covid-19 kotsbeu? Wees gerust, wij ook. Niet alleen zet het een rem op onze pleziertjes, maar het virus is ondertussen zo voorspelbaar als... ik schreef bijna 'de pest'. Het tempo waarmee Covid-19 toeslaat, is net zo keurig in de maat als de fijnst afgestelde metronoom. Eerst leven we er wat op los. Een week later zien we de besmettingen. Nog een week later belanden de ernstig zieken in de hospitalen. Nog een week later vallen er weer meer dood. Overdreven, vindt u? Kijk even mee naar de cijfers.