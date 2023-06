ANALYSE. Waarom minister Lahbib van Bouchez niet mag opstappen, zelfs als ze dat zou willen

Dinsdag moest hij nog tonen hoe hij vrouw en zoontje vermoordde, nu staat Ismail terecht voor vechtpar­tij: “Deze keer ben ik het slachtof­fer”

Het is een drukke week voor Ismail Y. (33) uit Sint-Gillis-Dendermonde, die eind vorig jaar zijn zwangere vrouw Cennet (28) en hun zoontje (5) om het leven bracht. Een dag na de reconstructie van die dramatische decemberavond, stond hij woensdag voor de rechter in Dendermonde. Voor zijn betrokkenheid bij een vechtpartij in Zele in juni 2022. “Ik ben slachtoffer”, zei hij daarover.