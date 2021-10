ANALYSE. Waarom het hypocriet is om een Antwerpenaar die moordde in Syrië bij verstek voor assisen te sleuren

Syriëstrijders moeten berecht worden in het land waar ze hun misdaden hebben begaan, zo hoor je vaak beweren. Maar waarom buigt het Antwerpse hof van assisen zich dan over een moord die Hicham Chaib in Syrië heeft gepleegd? “Om straffeloosheid tegen te gaan”, heette het in 2012 toen de wet werd aangepast om ook buitenlandse feiten te kunnen vervolgen. Een nobel doel, dat echter hypocriet nagestreefd wordt. Want als we er terroristen voor naar België moeten terughalen, kiezen we toch liever voor die straffeloosheid.