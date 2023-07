ANALYSE. Waarom het geen verrassing is dat MR stekker uit fiscale hervorming trekt

Minister Gilkinet wil nachtvluch­ten op Brussels Airport verbieden om geluids­over­last tegen te gaan

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft voorstellen klaar om nachtvluchten op Brussels Airport volledig te bannen en zo de geluidsoverlast aan te pakken. Het doel van de minister is om het lawaai in de buurt van de luchthaven met 20 procent te doen afnemen en buurtbewoners meer rust te gunnen. Voor Open Vld is een totaalverbod op nachtvluchten “wereldvreemd en economische waanzin”, stelt Kamerlid Tim Vandenput. Ook Voka noemt het plan van Gilkinet “waanzinnig”.