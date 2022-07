ANALYSE. Waarom de strijd van Zuhal Demir tegen het capaciteitstarief ons net méér geld zal kosten

Aziatische hoornaar razendsnel in opmars in Vlaanderen

De Aziatische hoornaar, een uitheemse wespensoort, is razendsnel in opmars in Vlaanderen. Het insect vormt een gevaar voor onze inheemse soorten, met een “bijzondere appetijt voor honingbijen”. Het expertisecentrum Aziatische hoornaar verwacht dit jaar iets meer dan 500 nesten te vinden in Vlaanderen. “Dat is gigantisch veel”, aldus het centrum.

28 juli