ANALYSE. Waarom de malaise bij Delhaize nog lang niet van de baan is. Al zijn het niet de vakbonden die Delhaize het hardst moet vrezen

Drama op vakantie in Frankrijk: Belg (20) overleden nadat hij met drie vrienden in zee valt

Een 20-jarige Belgische toerist is overleden nadat hij zaterdag bewusteloos was aangetroffen op de zeebodem, op een diepte van 14 meter. Hij was een uur daarvoor samen met drie vrienden per ongeluk in het water gevallen. Hulpverleners konden het slachtoffer nog succesvol reanimeren, waarna hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Daar is hij overleden.