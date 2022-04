ANALYSE. Vroeger was je een held als je in tv-programma’s uitgeput neerviel, nu als je op tijd stopt

“Dit doet meer voor mentale gezondheid dan eender welke campagne van de overheid.” Een mens die in primetime aangeeft dat zijn limiet bereikt is, en de makers van ‘De Mol’ die daar begrip voor hebben: het wordt opvallend goed onthaald bij voorvechters van psychisch welzijn. Tegelijk is de vraag: kan je nog taaie televisie als ‘Fear Factor’ of ‘Kamp Waes’ maken als respect voor ieders grenzen vooropstaat? “Er zullen nóg mensen stoppen.”