ANALYSE. Vlaamse socialisten slaan naar ‘flinks’ af: met ‘Molenbeek’-uitspraak wil Rousseau hardere integratietaal spreken

Jobat Hoe komt het dat iemand zonder diploma gemiddeld minder vakantieda­gen krijgt dan iemand mét hoger diploma?

De werkende Belg kan rekenen op gemiddeld 27 vakantiedagen per jaar, een aantal dat aardig schommelt naargelang je diploma, statuut én de sector waarin je werkt. Dat blijkt uit de cijfers van het meest recente Salariskompas van Jobat. Hoofdredacteur William Visterin van Jobat.be geeft mee in welke sector je het best aan de slag gaat om vaker met verlof te kunnen, en waar je op dit vlak minder verwachtingen hoeft te koesteren.

22 april