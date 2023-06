ANALYSE. Vivaldi is te zwak om te besturen en te zwak om te vallen

Fileleed bereikt recordhoog­te: elke werkdag staat gemiddeld 795 ‘kilometer­uur’ file

De files op de Vlaamse hoofdwegen blijven aanzwengelen. In mei klokte het jaargemiddelde van de filezwaarte op de hoofdwegen in Vlaanderen af op 795 kilometeruren file per werkdag, zo meldt Statistiek Vlaanderen vrijdag. Het gaat om de op één na hoogste waarde sinds de start van de metingen. Enkel in mei 2018 kwam deze file-indicator nog hoger uit, op 800 kilometeruren.