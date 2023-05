ANALYSE. “Veel Vlamingen verkiezen andere bestuursvormen: 60 procent een technocratie, 30 procent een sterke leider”

Reizigers weer minder tevreden over NMBS na piek tijdens corona

De tevredenheid van de reizigers over de dienstverlening van spoorwegmaatschappij NMBS piekte tijdens de coronajaren 2020 en 2021, maar is in 2022 stevig teruggevallen. “We werken er continu aan, op alle niveaus”, reageert de NMBS.