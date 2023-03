ANALYSE. Stikt Jambon I?

ONZE OPINIE. “De vakbond lapt de regels aan zijn laars en het ergste is dat hij dat vanzelf­spre­kend vindt”

“Het SWT of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is voorzien voor mensen die op het einde van hun carrière tegen hun wil ontslagen worden. Dat is bij Marc Leemans complete quatsch. Hij stapt zelf op. Marc Leemans is niet de eerste en ook niet de laatste. De christelijke vakbond geeft open en bloot toe dat ze dit in de organisatie altijd toepast. Dit is een verdamping van het moreel gezag van een vakbond die zegt dat de sociale zekerheid haar na aan het hart ligt”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde.