ANALYSE. Slechtste Grote Peiling ooit voor CD&V: 'voorzitter van de laatste hoop' Sammy Mahdi voorbijgestoken door Crevits

Melle 150 krakers organise­ren raveparty: “We willen vreedzaam proteste­ren omdat we weg moeten”

In de voormalige garage Crommelinck langs de Brusselsesteenweg in Melle is momenteel een raveparty bezig. Er zijn ongeveer 150 feestvierders aanwezig waaronder ook enkele met de Franse en Nederlandse nationaliteit. De politie is op de hoogte, maar laat betijen zolang de situatie niet uit de hand loopt. Het feest zou nog tot morgen doorgaan.

13:10