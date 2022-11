ANALYSE. Rampweek Open Vld: staatssecretaris De Bleeker zet 'onverantwoordelijke huisvader' De Croo in zijn hemd

sint-gillis-waas Bestuurder en twee kinderen van 3 en 5 jaar gekneld nadat bestelwa­gen inrijdt op vrachtwa­gen: “Klein mirakel dat ze hier nog levend zijn uit gehaald”

In de Aststraat in Sint-Gillis-Waas heeft zich woensdagochtend een zwaar ongeval voorgedaan. Een bestelwagen reed achteraan in op een stilstaande vrachtwagen. Drie slachtoffers, waaronder twee kinderen, zaten gekneld in het wrak. De twee kleuters van 3 en 5 jaar werden in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zouden intussen buiten levensgevaar zijn.

