ANALYSE. ‘Pipigate’ geeft aan dat we op koers zitten naar de befaamde woorden van Sammy Tanghe: “Niveau nihil, jong, nihil!”

Geen vervolging van agenten die 9-jarig kind in Wallonië in bedwang hielden

De agenten die dinsdagnamiddag een 9-jarig kind in bedwang hielden op een school voor bijzonder onderwijs in het Henegouwse Nalinnes worden niet vervolgd. Dat heeft het parket van Charleroi donderdag laten weten. De agenten waren op vraag van de directie tussenbeide gekomen. Er is wel een proces-verbaal opgemaakt.