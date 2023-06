ANALYSE. “Open Vld kan nu eindelijk een nieuwe naam aannemen: Lijst De Croo”

KU Leu­ven-prof in tranen omdat beroeps­rech­ter hem verkrach­ter vindt: “Gescheurd T-shirt? We hebben gearmwor­steld op bed in Barcelona”

Ondersteund door zijn drie zonen en in tranen na de uitspraak: Filip Dochy (64), voormalig prof aan de KU Leuven, heeft in beroep een lichtere straf gekregen voor de verkrachting van een 25-jarige studente op studiereis in Barcelona, maar hij had gehoopt op de vrijspraak. Volgens het hof van beroep is hij wel degelijk een verkrachter. “Hij ging sluw en manipulatief te werk.”