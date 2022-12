ANALYSE. Nog 500 dagen te besturen, maar nu al lijkt de verkiezingscampagne al op gang getrapt

KIJK. Sneeuw, ijs en mist leiden tot chaos op Britse wegen

De ochtendspits op de Britse wegen en spoorwegen is maandag bijzonder moeilijk verlopen. Op de wegen in het oosten en zuidoosten van Engeland was de hinder het grootst. Op de ring rond Londen stonden automobilisten urenlang vast, nadat één stuk van de snelweg in beide richtingen werd afgesloten.

12 december