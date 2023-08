ANALYSE. Nieuwe Open Vld-voorzitter Tom Ongena was de eerste 50 dagen onzichtbaar, maar 28 augustus wordt D-day voor hem

14-jarige die bewuste­loos werd geslagen door agressieve groep meisjes getuigt: “Als je naar de politie stapt, slaan we je dood”

Het 14-jarig slachtoffer uit Antwerpen dat een maand geleden in een ondergrondse parking is afgerammeld door enkele agressieve meisjes, heeft drie dagen in het ziekenhuis gelegen. Dat bevestigt haar familie. Het meisje had een hersenschudding, letsels aan haar nek, handen en oren, en verschillende gekneusde ribben. Haar vader is kwaad dat de politie pas in actie is geschoten nadat de filmpjes op sociale media waren verschenen. “Ik had hen alle namen en adressen bezorgd.”