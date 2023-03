ANALYSE. Nieuw pensioenplan van minister Lalieux (PS) voorspelt nu al het volgende politieke conflict

Hilde Crevits (CD&V) haalt fel uit naar N-VA en Open Vld in stikstof­cri­sis: “Een akkoord lukt niet als je één partij tegen de muur kwakt”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil vrijdag een nieuwe poging doen om samen mét CD&V een akkoord te vinden in het stikstofdossier. “Geraken we er niet uit, dan is de schade niet te overzien”, zo zei hij woensdag in het Vlaams Parlement. “Ik zal alles blijven doen om door dit dossier te geraken.” De oppositiepartijen waren niet onder de indruk en riepen Jambon op om zijn ontslag in te dienen. “Nee, ik neem geen ontslag”, repliceerde Jambon. Ook volgens viceminister-president Hilde Crevits “moet het lukken”. “Maar het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt”, haalde zij scherp uit.