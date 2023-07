ANALYSE. “Niet alleen veel burgers, ook veel politici zijn de politiek zoals we die nu kennen spuugzat”

ONZE OPINIE. “Politici die schrik hebben van transparan­tie zijn ali­bi-democraten”

Het Laatste Nieuws probeert al meer dan een jaar de Covidmails van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in te kijken. Die verzet zich daar hevig tegen. “Dat is zijn recht, maar het roept vragen op over wat politici eigenlijk verstaan onder transparantie”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Ze hebben daar de mond van vol, maar als je de proef op de som neemt, dan is zelfs een vraag naar hun mails te verregaand.”