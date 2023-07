ANALYSE. Na langste beraad ooit verdict gevallen in terreurproces: “Hun bloed kleeft voortaan aan de handen van Salah Abdeslam”

LIVE. Verdict terreurpro­ces: zes van tien beschuldig­den schuldig bevonden aan terroristi­sche moord

Na een proces van zeven maanden en negentien dagen juryberaad is het vandaag eindelijk zover: vandaag komen we te weten of Salah Abdeslam (33) en de andere negen beschuldigden schuldig zijn bevonden of niet. De tien mannen stonden de voorbije maanden terecht voor de aanslagen op de luchthaven in Zaventem en op de metro in Maalbeek op 22 maart 2016. Het arrest zal worden voorgelezen in het Justitia-gebouw in Haren. De strafmaat wordt pas in september bepaald. Volg alle updates hier.