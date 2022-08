ANALYSE. Misschien kan justitie beter overgaan tot snelle vervolging in dossiers waar bewijzen voor zich spreken

Bekende drugsadvo­caat Mounir Souidi over het Antwerps drugsge­weld: “Dit is criminali­teit waar veel geld mee gepaard gaat”

In Antwerpen lijkt het de afgelopen weken oorlog te zijn. De visitekaartjes van de drugswereld worden tot in de binnenstad afgeleverd: vuurwerkbommen, granaten en schietpartijen. Is er effectief een nieuwe drugsoorlog ontstaan en hoe kan dit aangepakt worden? We vroegen het aan de bekende Antwerpse drugsadvocaat Mounir Souidi: “Sommige politici schreeuwen om meer blauw of het leger op straat te sturen... Dat zijn ideetjes die ik op een paar seconden bedenk op het toilet.”

20 augustus