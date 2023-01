ANALYSE. Misdaadjournalist Faroek Özgünes na de aanslag waarbij Firdaous (11) stierf: “We verliezen de war on drugs”

Is jouw rijbewijs nog geldig? Wie (onbewust) rondrijdt met een vervallen exemplaar riskeert fikse boete

Vervalt je Europese rijbewijs dit jaar? Dan krijg je een brief die je daarop zal wijzen. Minister van Mobiliteit George Gilkinet (Ecolo) heeft er geld voor vrijgemaakt. Voorheen kregen chauffeurs geen brief, wat tot kritiek leidde. Dit jaar mogen 426.341 chauffeurs in ons land zo’n brief verwachten.

6:00