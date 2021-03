ANALYSE. Kan het Overlegcomité morgen de teugels lossen? Dit zeggen de coronacijfers volgens experts

ONZE OPINIE. "Voor veel professo­ren is het de voorbije maanden hard ontwaken in een wereld waarin ze ook tegenwind krijgen”

7:45 In een open brief legde professor Erika Vlieghe deze week uit dat ze het vooral over de media had, toen ze zei dat ‘we’ moeten stoppen met zeuren. “Een legitieme oprisping, maar waar Vlieghe makkelijk omheen fietst, is het feit dat zij en haar collega’s evenzeer kunnen zeuren”, vindt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Voor artsen en professoren is het de laatste maanden hard ontwaken in een wereld waar ze tegenwind krijgen.”